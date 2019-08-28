Karabük'te "Halk Günü" toplantısı

28.08.2019 15:40

Karabük Valisi Fuat Gürel, halk günü toplantısı yaptı.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Barboros Baran, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, İŞKUR Müdürü Coşkun Güven ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz katıldı.

Vatandaşlar ile özel olarak tek tek görüşen Vali Gürel, kendisine iletilen şikayet, sorun, iş, sağlık ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek isteyen vatandaşların sorunlarını dinleyerek kanun, yönetmelik ve yasal yükümlülükler içerisinde belirtilen sorunların araştırılarak çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi.

Kaynak: AA