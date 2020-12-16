Karabük'te hakkında 7 ayrı yakalama emri bulunan cezaevi firarisi yakalandı
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Karabük'te hakkında 7 ayrı yakalama emri bulunan cezaevi firarisi yakalandı

16.12.2020 13:25 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:28
Karabük'te hakkında 7 ayrı yakalama emri bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Karabük'te hakkında 7 ayrı yakalama emri bulunan ve cezaevinden kaçtığı anlaşılan kişi yakalandı.

Karabük'te hakkında 7 ayrı yakalama emri bulunan ve cezaevinden kaçtığı anlaşılan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumayanı köyünde yaptıkları denetimde, hareketlerinden şüphelendikleri İ.H'yı (48) durdurarak kimlik sorgusu yaptı.

Yapılan kontrollerde, hakkında 7 ayrı suçtan yakalama emri bulunduğu anlaşılan İ.H., gözaltına alındı.

Cezaevi firarisi olduğu ve 13 yıl daha hapiste kalması gerektiği anlaşılan İ.H., çıkartılığı adli makamlarca yeniden cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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