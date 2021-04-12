Karabük'te hafta sonunda 38 kişiye para cezası kesildi
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Karabük'te hafta sonunda 38 kişiye para cezası kesildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Karabük'te hafta sonunda 38 kişiye para cezası kesildi

Karabük'te hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 38 kişiye 34 bin 200 TL idari para cezası kesildi.

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Karabük'te hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 38 kişiye 34 bin 200 TL idari para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda Karabük'te hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına bu hafta da ihlal edenler oldu. Kısıtlama boyunca kent genelinde kısıtlama ihlali ve maske yasağına uymayan 38 kişiye 34 bin 700 TL idari para cezası kesildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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