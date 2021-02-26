Karabük'te hafta sonu vergi daireleri açık olacak

Karabük Valiliğinden, hafta sonu il genelindeki tüm vergi dairelerinin açık olacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 7256 Sayılı Yapılandırma Yasası kapsamında başvuruda bulunacak vatandaşların taksit ödemelerinin son günü olan 1 Mart'ta olası kalabalığın ve yığılmaların önlenmesi amacıyla, 27 Şubat Cumartesi ve 28 Şubat Pazar günleri il genelindeki tüm vergi daireleri veznelerinin 10.00-16.00 saatleri arasında açık olacağı belirtildi.

Açıklamada, "Zorunlu olmadıkça mükelleflerimizin taksit ödemelerini vergi dairelerine gelmeden interaktif vergi dairelerinden kredi kartları ile ödeme yapabilecekleri kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu