Karabük'te hafif ticari araç şarampole düştü: 1 yaralı
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Karabük'te hafif ticari araç şarampole düştü: 1 yaralı

Karabük'te hafif ticari araç şarampole düştü: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'te hafif ticari aracın şarampole düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Karabük'te hafif ticari aracın şarampole düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Karabük-Kastamonu yolu Bostanbükü mevkisinde K.A'nın kullandığı 57 AAE 714 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole düştü.

Kazada yaralanan ve Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan P.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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