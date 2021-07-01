Karabük'te hafif ticari araç şarampole düştü: 1 yaralı
Karabük'te hafif ticari aracın şarampole düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Karabük'te hafif ticari aracın şarampole düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Karabük-Kastamonu yolu Bostanbükü mevkisinde K.A'nın kullandığı 57 AAE 714 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole düştü.
Kazada yaralanan ve Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan P.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler