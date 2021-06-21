Karabük'te hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı
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Karabük'te hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

Karabük'te hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selahattin Göker'in (60) kullandığı 78 ST 807 plakalı hafif ticari araç, Karabük-Bartın kara yolu Karaevli Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan Arife Göker (57) araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

Ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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