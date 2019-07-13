Karabük'te hac kafilesi yola çıktı

Karabük'ten 185 hacı adayı dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Kent Meydanı'ndaki uğurlamada, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından hacı adayları yakınlarıyla vedalaştı.

Hacı adayları, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kutsal topraklara gönderilmek üzere yola çıktı.

Uğurlamaya, Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, AK Parti Milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, hacı adayları ile aileleri katıldı.

Kaynak: AA