Görev yerine giderken motosikletiyle çim çitlerin demirine çarpan polis memuru yaralandı - Haberler
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Görev yerine giderken motosikletiyle çim çitlerin demirine çarpan polis memuru yaralandı

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Görev yerine giderken motosikletiyle çim çitlerin demirine çarpan polis memuru yaralandı

Karabük'te kendi motosikletiyle görev yerine giderken çim çitleri yere sabitleyen demirlere çarparak yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te kendi motosikletiyle görev yerine giderken çim çitleri yere sabitleyen demirlere çarparak yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Sabah saatlerinde kendisine ait 78 AB 018 plakalı motosikletle Karabük-Ankara kara yolu uygulama noktasındaki görev yerine giden polis memuru Yakup A. (35), Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) yakınlarında yol kenarında çim çitleri yere sabitlemek için kullanılan demirlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Yakup A, 112 Acil Servis ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi süren Yakup A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görev yerine giderken motosikletiyle çim çitlerin demirine çarpan polis memuru yaralandı

Görev yerine giderken motosikletiyle çim çitlerin demirine çarpan polis memuru yaralandı

Görev yerine giderken motosikletiyle çim çitlerin demirine çarpan polis memuru yaralandı

Görev yerine giderken motosikletiyle çim çitlerin demirine çarpan polis memuru yaralandı

Görev yerine giderken motosikletiyle çim çitlerin demirine çarpan polis memuru yaralandı

Görev yerine giderken motosikletiyle çim çitlerin demirine çarpan polis memuru yaralandı

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Görev yerine giderken motosikletiyle çim çitlerin demirine çarpan polis memuru yaralandı - Haberler
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