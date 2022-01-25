KARABÜK'TE GÖLETLER BUZ TUTTU - Haberler
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KARABÜK'TE GÖLETLER BUZ TUTTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle göletlerin yüzeyi buz tuttu.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KARABÜK'ün Eflani ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle göletlerin yüzeyi buz tuttu.

Eflani ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta yer alan ve bin 150 metre genişliğinde 25-30 metre derinliğine sahip Ortakçılar ile merkeze 9 kilometre uzaklıkta 2 bin 500 metre genişliğinde 40-50 metre derinliğinde olan Kadıköy göletinin çevresi, yağan karın ardından beyaza büründü. Hava sıcaklığının günlerdir sıfırın altında ölçüldüğü ilçedeki göletlerin yüzeyi de buz tuttu. Kar yağışı ve buzlanmanın ardından ortaya çıkan göletlerdeki manzara görenleri hayran bırakıyor.

KARABÜK'TE GÖLETLER BUZ TUTTU

KARABÜK'TE GÖLETLER BUZ TUTTU

KARABÜK'TE GÖLETLER BUZ TUTTU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kadıköy, Eflani, kar, Güncel, Haber

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