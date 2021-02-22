Karabük'te göletler bu tuttu

Karabük'ün Eflani ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle göletlerin yüzeyi buz tuttu.

Eflani ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta yer alan ve yayla derelerinden beslenen Ortakçılar, Bostancılar ve Kadıköy göletlerinin çevresi, yağan karın ardından beyaza büründü.

En düşük sıcaklığın sıfırın altında 20 derece ölçüldüğü ilçedeki göletlerin yüzeyi de buz tuttu.

Kar yağışı ve buzlanmanın ardından ortaya çıkan göletlerdeki manzara görenleri hayran bırakıyor.

Göletlerin oluşturduğu manzara, drone ile de havadan görüntülendi.

"İlçemiz, kış aylarında da özellikle yerli ve yabancı turistleri çekiyor"

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine, ilçesinin tarih ve doğa turizmi açısından bölgede öne çıktığını, her mevsim ayrı bir görsel sunduğunu söyledi.

Özellikle kış aylarında göletlerin görenleri kendisine hayran bıraktığını anlatan Ertuğrul, "İlçemiz tarih ve doğa turizmi açısından zengin bir bölge. Tarihin yanında doğal güzelliklerimiz de öne çıkıyor. Her mevsim ayrı bir görsel sunan ilçemiz, kış aylarında da özellikle yerli ve yabancı turistleri çekiyor. Kış ayı ilçemizde sert ve çetin geçiyor. Göletlerimiz bu soğuk havada buz tutuyor. Bu durum da ayrı bir güzellik sunuyor. Bu muhteşem manzarayı izlemek isteyenleri davet ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler