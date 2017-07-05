Karabük'te Göle 30 Bin Sazan Bırakıldı

Karabük Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürülüğü tarafından Ovacık ilçesinde bulunan Karagöl'e 30 bin sazan yavrusu bırakıldı.



Karabük Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, sazanların Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Üretim Tesisleri'nde üretildiğini söyledi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın, ülkenin su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir kullanımı, gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanması sorumluluğu ile ihtiyaç duyulan çalışmaların yapılmasının sağladığını ifade eden Şahin, "Su ürünleri kaynaklarımızda nesli tehlike ve baskı altında olan su ürünleri stoklarının desteklenmesi için 1970 yılından itibaren yürütülen balıklandırma faaliyetleri kapsamında su kaynaklarımıza 50 milyon sazan, kalkan, mersin ve Karadeniz alabalığı yavrusu bırakılmıştır. Bu çalışmalar 2016 yılından itibaren 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında yürütülmektedir. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Üretim Tesisleri'nde 2017 yılında üretilen 5 milyon sazan balığı yavrusundan il müdürlüğümüzün talebi doğrultusunda 30 bin adet ilimize tahsis edilmiş ve Ovacık Karagöl'e bırakılmıştır." diye konuştu.



Şahin, beklenen faydanın sağlanabilmesi için 40 santimetreden küçük balıkların avlanmaması ve en az bir kez üremesine imkan tanınmasının balıkçılardan beklendiğini, gelecek yıllarda yeni türlerin su kaynaklarına bırakılmasının sağlanacağını sözlerine ekledi.