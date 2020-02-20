Karabük'te "Gençler Arası Bilgi Yarışması"
Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen "Gençler Arası Bilgi Yarışması"nın Karabük ayağı yapıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen "Gençler Arası Bilgi Yarışması"nın Karabük ayağı yapıldı.
Karabük Merkez Spor Salonu'nda yapılan yarışma, gençlerin genel kültür, coğrafya, edebiyat, vatandaşlık, müzik, tarih, sayısal mantık, spor kültürü, güncel konular, görsel sanatlar gibi alanlara ilgilerini artırmak ve öz güvenlerini göstermelerine fırsat vermek amacıyla organize edildi.
Yarışma sonunda kategorilerinde birinci olanlara madalya ve başarı belgesi verildi.