Karabük'te geçen yıl ihracatta artış, ithalatta azalış oldu

Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Karabük Gümrük Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Müdür Vekili Mustafa Yüzkat'dan geçen yıl yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yüzkat, burada yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yıl ithalatın 34 milyon 660 bin 481 dolar, ihracatın 18 milyon 516 bin 404 dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti.

2020 yılında en çok İtalya'dan kütük demirin, Almanya'dan tekstil ürünlerinin, Azerbaycan'dan fabrika aksamının, Hindistan'dan makine parçasının ve İran'dan ham maddenin ithal edildiğini; Belçika'ya fabrika aksamının, İtalya'ya demirin, Sırbistan'a tekstilin, İran'a asansör kılavuz rayının, Gürcistan'a demir yolu rayının ihraç edildiğini kaydeden Yüzkat, şunları kaydetti:

"Gümrük işlemlerine bağlı olarak geçen yıl 23 milyon 126 bin 807 lira vergi gelir kaydedildi. Ayrıca 496 giriş beyannamesi 470 çıkış beyannamesi düzenlendi. 2020 yılı taşıma verisi olarak 67 tır eşya ithalat için geldi, 89 tır eşyanın ise ihracat işlemleri yapılarak ilimizden ayrıldı."

Müdürlüğün takip ettiği herhangi bir kaçakçılık olayının ve dosyasının bulunmadığını ifade eden Müdür Vekili Yüzkat, emniyet ve jandarma birimleri tarafından el konulan kaçakçılık olayları ile ilgili 253 dava dosyasının bulunduğunu, gümrüklenmiş değerinin 798 bin 348 lira olduğunu aktardı.

Verdiği bilgiler için Karabük Gümrük Müdür Vekili Mustafa Yüzkat'a teşekkür eden Vali Fuat Gürel kurum personeline çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler