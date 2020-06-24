Karabük'te geçen yıl bin 752 kişi hayatını kaybetti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından "2019 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri" açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından "2019 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri" açıklandı.

TÜİK Zonguldak Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de 2019 yılında ölen kişi sayısının 435 bin 941 olduğu bildirildi. Açıklamada, Türkiye'de ölüm sayısının 2018 yılında 426 bin 449 iken 2019 yılında 435 bin 941 kişi olduğu, ölenlerin yüzde 54,6'sını erkeklerin, yüzde 45,4'ünü kadınların oluşturduğu kaydedildi. Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızının, 2018 yılında binde 5,2 iken, 2019 yılında binde 5,3 olduğu ifade edilen açıklamada, 2019 yılında bin kişi başına 5,3 ölümün düştüğü belirtildi.

TÜİK verilerine göre, Karabük'te 2019 yılında ölen kişi sayısı bin 752 olurken, Zonguldak'ta 2019 yılında ölen kişi sayısı 4 bin 311, Bartın'da ise 2019 yılında ölen kişi sayısı bin 570 olarak açıklandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA