Karabük'te gazeteciyi darbettikleri öne sürülen 3 kişi tutuklandı
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Karabük'te gazeteciyi darbettikleri öne sürülen 3 kişi tutuklandı

11.12.2020 20:31 | Son Güncelleme: 11.12.2020 20:31
Karabük'te gazeteciyi darbettikleri öne sürülen 3 kişi tutuklandı

Karabük'te internet haber sitesi sahibi gazeteciyi darbettikleri iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.

Karabük'te internet haber sitesi sahibi gazeteciyi darbettikleri iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 9 Kasım'da Sait Alıcı'nın, Ergenekon Mahallesi'ndeki evinin önünde otomobiline bindiği sırada darbedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında, firari şüpheli N.B, İstanbul'da yakalanarak kente getirildi.

Şüpheli ile hareket eden M.Ç. ve K.Ç. de aynı gün Karabük'te gözaltına alındı.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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