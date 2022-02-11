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Karabük'te Futsal Okul Sporları müsabakaları başladı

AA, Orhan Kuzu - Spor
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Karabük'te Futsal Okul Sporları müsabakaları başladı

Karabük'te Futsal Okul Sporları Genç Erkekler ve Kızlar grup müsabakaları başladı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'te Futsal Okul Sporları Genç Erkekler ve Kızlar grup müsabakaları başladı.

Yeni Mahalle ve Safranbolu spor salonlarında, 20 ilden 23 okul takımının katıldığı organizasyonun ilk gününde 11 maç oynandı.

Açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, maçların öğrencilerin ruhsal ve fiziksel gelişimine katkı sağladığını, Karabük'ün spor faaliyetlerine ev sahipliği yapmasının heyecan verici olduğunu söyledi.

Grup maçları 13 Şubat'ta oynanacak karşılaşmaların ardından sona erecek.

AA / Orhan Kuzu - Spor

Safranbolu, Karabük, Futsal, Spor, Haberler

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