Karabük'te fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Karabük'te düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Karabük'te düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine 100. Yıl Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, evde bulunan D.K. ve N.Y. ile yabancı uyruklu N.S. isimli kadın gözaltına alındı.
D.K. ve N.Y'nin İstanbul'dan ev ve temizlik işlerinde çalıştırmak vaadiyle Karabük'e getirdiği N.S'yi fuhuş yapmaya zorladığı iddia edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.K. ve N.Y, tutuklandı.
N.S'nin sorgusunun devam ettiği belirtildi.