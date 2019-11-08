Karabük'te fuhuş operasyonu: 2 kişi adliyeye sevk edildi

Karabük'te fuhuş operasyonu: 2 kişi adliyeye sevk edildi

Karabük'te fuhuş operasyonu: 2 kişi adliyeye sevk edildiKARABÜK - Karabük'te düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

08.11.2019 17:55 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:57
Karabük'te fuhuş operasyonu: 2 kişi adliyeye sevk edildi

'te fuhuş operasyonu: 2 kişi adliyeye sevk edildi

KARABÜK - Karabük'te düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine 100. Yıl Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, evde bulunan D.K. ve N.Y. ile yabancı uyruklu N.S. isimli kadın gözaltına alındı.

D.K. ve N.Y'nin İstanbul'dan ev ve temizlik işlerinde çalıştırmak vaadiyle Karabük'e getirdiği N.S'yi fuhuş yapmaya zorladığı iddia edildi.

Emniyette ifadeleri alınan D.K. ve N.Y. isimli iki şahıs sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Karabük'te fuhuş operasyonu: 2 kişi adliyeye sevk edildi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.