Karabük'te freni boşalan park halindeki minibüs inşaat duvarına çarptı
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Karabük'te freni boşalan park halindeki minibüs inşaat duvarına çarptı

Karabük'te freni boşalan park halindeki minibüs, inşaat duvarına çarparak durabildi.

Karabük'te freni boşalan park halindeki minibüs inşaat duvarına çarptı
23.06.2020 18:13 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:03

Karabük'te freni boşalan park halindeki minibüs, inşaat duvarına çarparak durabildi.

Beşbinevler Mahallesi 74. Sokak'ta park halindeki 06 YB 0629 plakalı minibüs, freni boşalarak hareket etmeye başladı.

Park halindeki 34 NV 3765 plakalı otomobile çarpan minibüs, daha sonra inşaat duvarına çarparak durdu.

Hasara neden olan kaza sırasında sokakta kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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