Fırtına nedeniyle kopan çatı, park halindeki araçların üstüne düştü
16.03.2021 19:49 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:05
Karabük'te etkili olan fırtına nedeniyle uçan binanın çatısı sokağa düştü, park halindeki araçlar zarar gördü.
Karabük'te etkili olan fırtına nedeniyle uçan binanın çatısı sokağa düştü, park halindeki araçlar zarar gördü.
Kemal Oyman Sanayi Sitesi'nde bitişik 3 iş yerinin bulunduğu binanın sundurma çatısı fırtınanın etkisiyle uçtu.
Sokağa düşen çatının altında kalan park halindeki 4 araçta hasar oluştu.
Jandarma ekipleri, olayın ardından önlem aldı.
Çatının uçma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler