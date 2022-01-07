Karabük'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük'ün Yenice ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurulan bir araçta kimlik sorgusu yapıldı.
Araçta FETÖ üyeliğinden hüküm giymiş firari M.S'nin (36) olduğunu belirleyen ekipler, hükümlüyü gözaltına aldı.
M.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
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