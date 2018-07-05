Karabük'te Fetö/pdy Operasyonu

Karabük'te Fetö/pdy Operasyonu

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir kadın gözaltına alındı.

Karabük'te Fetö/pdy Operasyonu

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında S.S'nin (43) evine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramalarda, flash bellek, tablet, telefon ve bazı notlara el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, emniyete götürüldü.

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