Karabük'te fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti
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Karabük'te fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

Karabük'te fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'te bir fabrikanın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Karabük'te bir fabrikanın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Organize Sanayi Bölgesinde demir ve çelik alanında faaliyet gösteren fabrikanın çatısında çalışan Ramazan Odabaş (52), henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ağır yaralı işçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, fabrikada inceleme yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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