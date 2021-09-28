Karabük'te evinin çatısından düşen kişi yaralandı
AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük'te evinin çatısında onarım yaptığı sırada yaklaşık 5 metreden zemine düşen kişi hastaneye kaldırıldı.
KARABÜK (AA) - Karabük'te evinin çatısında onarım yaptığı sırada yaklaşık 5 metreden zemine düşen kişi hastaneye kaldırıldı.
Kurtuluş Mahallesi Cami Sokak'ta tek katlı müstakil evinin çatısına çıkan Ramazan D. (50), onarım yaptığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 5 metreden düştü.
Sesleri duyan komşuları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri