Karabük'te evinin çatısından düşen kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te evinin çatısında onarım yaptığı sırada yaklaşık 5 metreden zemine düşen kişi hastaneye kaldırıldı.

Kurtuluş Mahallesi Cami Sokak'ta tek katlı müstakil evinin çatısına çıkan Ramazan D. (50), onarım yaptığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 5 metreden düştü.

Sesleri duyan komşuları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.