Karabük'te evinde ölü bulunan hemşire için tören düzenlendi
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Karabük'te evinde ölü bulunan hemşire için tören düzenlendi

Karabük'te evinde ölü bulunan hemşire için tören düzenlendi
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, dün yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan hemşire için çalıştığı hastane önünde tören düzenlendi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, dün yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan hemşire için çalıştığı hastane önünde tören düzenlendi.

Hemşire Meral Uğur'un (58) cenazesi, görev yaptığı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne getirildi.

Burada düzenlenen törene, Uğur'un ailesi, yakınları ve iş arkadaşlarının yanı sıra İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ve hastane yöneticileri katıldı.

Sarı, mesai arkadaşlarını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Meral Uğur'un çok başarılı ve çalışkan biri olduğunu dile getiren Sarı, herkesten haklarını helal etmelerini istedi.

Uğur'un cenazesi, törenden sonra Safranbolu Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Dün Meral Uğur'dan haber alamayan arkadaşlarının ihbarı üzerine Barış Mahallesi'ndeki eve giden polis ekipleri, Uğur'u yerde hareketsiz bulmuş, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, hemşirenin öldüğünü belirlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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