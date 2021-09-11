Evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Şeyma Çankaya (39) yönetimindeki 78 BM 004 plakalı otomobil, Emek Mahallesi Paşapınarı Caddesi Çeşme durağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir evin bahçesine devrildi.

Yol kenarındaki demir bariyeri kırarak yaklaşık iki metre yükseklikten devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Otomobil ise bulunduğu yerden kaldırıldı.

Evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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