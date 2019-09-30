Karabük'te eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
30.09.2019 16:50
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Akçasu Mahallesi Kurt Tepesi mevkisindeki bir eve yılan girdiği ihbarı üzerine, adrese giderek çalışma başlattı.
Ekipler, kullandıkları aparatla yakaladıkları yılanı doğaya bıraktı.
Kaynak: AA