Karabük'te eve giren 2 metre uzunluğundaki yılanı itfaiye yakaladı
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Karabük'te eve giren 2 metre uzunluğundaki yılanı itfaiye yakaladı

Karabük'te eve giren 2 metre uzunluğundaki yılanı itfaiye yakaladı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'te bir eve giren yılan, itfaiye tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Karabük'te bir eve giren yılan, itfaiye tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Soğuksu Mahallesi'nde İrfan Diktepe'ye ait eve yılan girdi.

Yılanı kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışan ev sakinleri, başarılı olamayınca Karabük Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi.

Eve gelen ekipler, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı yakalayıp doğaya bıraktı.

Karabük'te eve giren 2 metre uzunluğundaki yılanı itfaiye yakaladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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