Karabük'te eve giren 2 metre uzunluğundaki yılanı itfaiye yakaladı
Karabük'te bir eve giren yılan, itfaiye tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.
Karabük'te bir eve giren yılan, itfaiye tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.
Soğuksu Mahallesi'nde İrfan Diktepe'ye ait eve yılan girdi.
Yılanı kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışan ev sakinleri, başarılı olamayınca Karabük Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi.
Eve gelen ekipler, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı yakalayıp doğaya bıraktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu