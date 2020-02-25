Karabük'te evden 3 kamyon çöp çıkarıldı
Karabük'te bir ev ve önündeki müştemilattan 3 kamyon çöp çıkarıldı.
Karabük'te bir ev ve önündeki müştemilattan 3 kamyon çöp çıkarıldı.
Karabük Belediyesi ekipleri, vatandaşların Namık Kemal Mahallesi'nde bir evden rahatsız edici kokular yayıldığını bildirmesi üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler, evde yaşayan T.D'yi evin temizlenmesi konusunda ikna etmeye çalıştı.
Temizlik çalışması başlatan ekipler, evden ve önündeki müştemilattan kullanılamayacak durumda olan 3 kamyon eşya ve çöp çıkardı.
Kaynak: AA