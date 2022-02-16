Karabük'te evde çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler
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Karabük'te evde çıkan yangın hasara neden oldu

AA, Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te evde çıkan yangın hasara neden oldu

Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan yangında bir evde hasar meydana geldi.

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan yangında bir evde hasar meydana geldi.

Karakavuz Mahallesi'nde Nazmiye K'ye ait iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden komşular, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Evde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Karabük, Yangın, Güncel, Haberler

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