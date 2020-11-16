Karabük'te ev ziyaretleri yasaklandı

Karabük'te korona virüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 14 gün süreyle ev ziyaretleri yasaklandı.

Karabük'te korona virüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 14 gün süreyle ev ziyaretleri yasaklandı.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde tüm iş yerlerinde çalışan personelin HES kodu sorgulamasının yapılacağı ve bu uygulamadan iş yeri sahibinin veya kurum amirinin sorumlu tutulacağı belirtildi. Yapılan sorgulamada riskli kişilerin girişlerinin engellenmesi ve bu durumun kolluk kuvvetlerine bildirilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, "İş yerlerinin çalışanlarına uyguladığı HES kodu sorgulamasını bir tutanakla günlük kayıt altına almalarına ve yapılacak denetimlerde bu kayıtların incelenmesine karar verilmiştir" denildi.

Vatandaşların kalabalık oluşturduğu banka, ATM cihazları, PTT, noter ve fatura ödeme noktalarının önlerinde, şehirlerarası otobüs terminalinde ve terminal dahil açık alanlarda, hastane önü ve bahçelerde sigara içilmesinin yasaklanmasına da karar verildiği belirtilen açıklamada, "İl, ilçe ve beldelerimizde 17 Kasım itibarıyla geçerli olmak üzere 14 gün boyunca tüm ev ziyaretlerinin yasaklanmasına, korona virüs tanısı konulan hastalarımızın ikamet ettikleri evlerinde yaşayan tüm aile fertlerinin beyanlarına bakılmaksızın temaslı kabul edilerek 14 gün süreyle izolasyona tabi tutulmalarına, alınan bu karara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 32. maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı