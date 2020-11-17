Karabük'te ev ziyareti yasağı kararı olumlu karşılandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karabük'te ev ziyareti yasağı kararı olumlu karşılandı

17.11.2020 13:24 | Son Güncelleme: 17.11.2020 13:28
Karabük'te ev ziyareti yasağı kararı olumlu karşılandı

KARABÜK'TE, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı 14 gün boyunca ev ziyaretlerinin yasaklanması kararını, kentte yaşayan vatandaşlar olumlu karşıladı.

KARABÜK'TE, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı 14 gün boyunca ev ziyaretlerinin yasaklanması kararını, kentte yaşayan vatandaşlar olumlu karşıladı.

Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Karabük'te İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, il, ilçe ve beldelerde 14 gün boyunca ev ziyaretlerinin yasaklanması yönünde karar aldı. Bugün itibariyle hayata geçen karar kentte yaşayan vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Kentin en işlek caddesi olan Kemal Güneş Caddesi'ndeki vatandaşlar kararın uygulanmasıyla vaka sayılarının düşeceğini düşündüklerini söyledi.

Kentte yaşayan Mustafa Dayı, "Bence iyi bir uygulama. Çünkü kimde olduğu belli olmayan bir şey bu virüs. Herkesin kendisini bir şekilde koruması lazım. Evimize bu süreç içerisinde misafir kabul etmiyoruz. Kendimde de kronik rahatsızlığım var. Mecburen çıktım dışarı" dedi.Aynur Kesici ise, "İyi bir fikir. Çünkü insanlar bilinçsiz. Komşularımız var, tanıdıklarımız var, ihtiyar oldukları için kendileri maalesef uygulayamıyor. Ölçülü olmak her zaman iyidir.  Ben pek misafirliğe gitmiyorum ama benim evime çok gelen olur. Bu yasak sağlık açısından çok iyi oldu" diye konuştu.

Abdulkadir Gök da, "Millet için faydalı bir şeyse mutlaka olsun. Bu hastalıktan kurtulmak içinse yapacak bir şey yok. Tam yerinde bir karar olmuş bence. Bakıyorsun vatandaş ağzında sigara ile dolaşıyor, bakıyorsun vatandaş uyarılara rağmen ağzında maskesiz dolaşıyor. Kesinlikle gereken uygulamalardan bir tanesi" ifadelerini kullandı.Bediha Kundakçı kararın mantıklı olduğunu belirterek, "Herkesin sağlığı açısından bence mantıklı bir uygulama. Tedbirler alındıktan sonra zaruri durumlarda ziyaret yapılabilir ama olmaması daha iyi" ifadelerini kullandı.

Sevgi Gümüş ise, "Çok iyi olmuş böyle olması ya olmuyor pek öyle kabul etmiyorum da ancak bir yürüyüşe falan çıkıyoruz o kadar gelip gitme yok öyle" diye konuştu.


Karabük'te ev ziyareti yasağı kararı olumlu karşılandı
Karabük'te ev ziyareti yasağı kararı olumlu karşılandı
Karabük'te ev ziyareti yasağı kararı olumlu karşılandı
Karabük'te ev ziyareti yasağı kararı olumlu karşılandı
Karabük'te ev ziyareti yasağı kararı olumlu karşılandı
Karabük'te ev ziyareti yasağı kararı olumlu karşılandı
Karabük'te ev ziyareti yasağı kararı olumlu karşılandı
Karabük'te ev ziyareti yasağı kararı olumlu karşılandı
Karabük'te ev ziyareti yasağı kararı olumlu karşılandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

İlgili Haberler

Ev ziyareti yasağına vatandaştan destek
Ev ziyareti yasağına vatandaştan destek
Son dakika haberi: Karabük'te iki katlı evde yangın çıktı
Son dakika haberi: Karabük'te iki katlı evde yangın çıktı
Sokakta sigara yasağına sevinen anne: Evde de yasak gelsin
Sokakta sigara yasağına sevinen anne: Evde de yasak gelsin
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Haydar Akar Donald Trump Meral Akşener Abdülhamit Gül Mustafa Şentop
Magazin Teoman Tarkan Mert Fırat Sinan Akçıl
Spor Caner Erkin Deniz Türüç Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Medya Bursa Milli Şanlıurfa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karabük'te ev ziyareti yasağı kararı olumlu karşılandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 13:28:48. #1.15#
title