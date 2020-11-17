Karabük'te ev ziyareti yasağı kararı olumlu karşılandı

KARABÜK'TE, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı 14 gün boyunca ev ziyaretlerinin yasaklanması kararını, kentte yaşayan vatandaşlar olumlu karşıladı.

KARABÜK'TE, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı 14 gün boyunca ev ziyaretlerinin yasaklanması kararını, kentte yaşayan vatandaşlar olumlu karşıladı.

Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Karabük'te İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, il, ilçe ve beldelerde 14 gün boyunca ev ziyaretlerinin yasaklanması yönünde karar aldı. Bugün itibariyle hayata geçen karar kentte yaşayan vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Kentin en işlek caddesi olan Kemal Güneş Caddesi'ndeki vatandaşlar kararın uygulanmasıyla vaka sayılarının düşeceğini düşündüklerini söyledi.

Kentte yaşayan Mustafa Dayı, "Bence iyi bir uygulama. Çünkü kimde olduğu belli olmayan bir şey bu virüs. Herkesin kendisini bir şekilde koruması lazım. Evimize bu süreç içerisinde misafir kabul etmiyoruz. Kendimde de kronik rahatsızlığım var. Mecburen çıktım dışarı" dedi.Aynur Kesici ise, "İyi bir fikir. Çünkü insanlar bilinçsiz. Komşularımız var, tanıdıklarımız var, ihtiyar oldukları için kendileri maalesef uygulayamıyor. Ölçülü olmak her zaman iyidir. Ben pek misafirliğe gitmiyorum ama benim evime çok gelen olur. Bu yasak sağlık açısından çok iyi oldu" diye konuştu.

Abdulkadir Gök da, "Millet için faydalı bir şeyse mutlaka olsun. Bu hastalıktan kurtulmak içinse yapacak bir şey yok. Tam yerinde bir karar olmuş bence. Bakıyorsun vatandaş ağzında sigara ile dolaşıyor, bakıyorsun vatandaş uyarılara rağmen ağzında maskesiz dolaşıyor. Kesinlikle gereken uygulamalardan bir tanesi" ifadelerini kullandı.Bediha Kundakçı kararın mantıklı olduğunu belirterek, "Herkesin sağlığı açısından bence mantıklı bir uygulama. Tedbirler alındıktan sonra zaruri durumlarda ziyaret yapılabilir ama olmaması daha iyi" ifadelerini kullandı.

Sevgi Gümüş ise, "Çok iyi olmuş böyle olması ya olmuyor pek öyle kabul etmiyorum da ancak bir yürüyüşe falan çıkıyoruz o kadar gelip gitme yok öyle" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK