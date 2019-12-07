Karabük'te ev yangını hasara yol açtı
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Karabük'te ev yangını hasara yol açtı

Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan yangın sonucu bir evde hasar meydana geldi.

07.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:42
Karabük'te ev yangını hasara yol açtı

'ün ilçesinde çıkan yangın sonucu bir evde hasar meydana geldi.

İlçeye bağlı Gökbel köyünde, Şükrü İncebacak'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Yenice Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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