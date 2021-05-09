Karabük'te ev yangını hasara neden oldu

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Orta Sokak'ta Aytekin Y'ye ait 3 katlı binanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Eskipazar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu