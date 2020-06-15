Karabük'te ev yangını Karabük'te çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Karabük'te çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Acıöz köyünde Şerife Özdal'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, evde kimsenin olmadığı ve ev sahibinin şehir dışında olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA