Karabük'te ev yangını Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Bağlıca köyü Rahmanlar Mahallesi'nde Selahattin Öztürk'e ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Büyük çapta hasara yol açan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA