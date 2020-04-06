Karabük'te ev yangını Karabük'te iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Karabük'te iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'nde Celal Hastürk'e ait iki katlı evin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

Kaynak: AA