Karabük'te ev yangını

05.09.2019 22:24

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kabaarmut köyünde Ali Yumrukaya'ya ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Eskipazar Belediyesi ve Orman İşletmesine bağlı itfaiye ekipleri, alevleri evin yakınındaki ormanlık alana sıçramadan söndürdü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA