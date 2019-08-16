Karabük'te ev yangını

16.08.2019 20:51

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde üç katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çandırlar köyünde Mehmet Kara'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu söndürdü. Yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: AA