Karabük'te ev alev alev yandı
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Karabük'te ev alev alev yandı

Karabük'te ev alev alev yandıKARABÜK'te, sobadan kaynaklanan yangında ev yandı.

Karabük'te ev alev alev yandı
29.04.2020 12:21 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:34

Karabük'te ev alev alev yandı

KARABÜK'te, sobadan kaynaklanan yangında ev yandı. İtfaiye ekipleri yangını ormana sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Dün akşam saatlerinde, Fatih Mahallesi'nde Selim Özdemir'e ait tek katlı evde yangın çıktı. Sobadan kaynaklandığı düşünülen yangında alevler evi sardı. Evde yalnız yaşayan Selim Özdemir dışarı çıkarak komşularından yardım istedi. Alevler bahçede bulunan ağaçlara da sıçradı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Alevler ormana sıçramadan kontrol altına alarak söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.

Karabük'te ev alev alev yandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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