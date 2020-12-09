Karabük'te eTwinning projeleri kalite etiketlerinin takdim töreni

Karabük'te, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından, başarılı "eTwinning" projelerine belgeleri takdim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, müdürlükte düzenlenen törende, başarılı 4 okul ile bu okullarda proje yürüten 5 öğretmene belgelerini verdi.

Akbaş, yaptığı konuşmada, "Bu projelerin okullarımızda yaygın olarak kullanılmasını istiyoruz. yerel ve ulusal projeler kapsamında başarılıyız. İnşallah bu çalışmalarımız artarak devam edecektir. eTwinning Türkiye faaliyetinin eğitim, iletişim, iş birliği ve yaygınlaştırma çalışmalarına yönelik 2020 yılı içerisinde göstermiş olduğunuz üstün gayret ve değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür eder, başarılarınızın devamını dilerim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler