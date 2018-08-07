Karabük'te Eski Polis Fetö'den Tutuklandı

Karabük'te Eski Polis Fetö'den Tutuklandı

– KARABÜK'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski polis memuru tutuklandı.

Karabük'te Eski Polis Fetö'den Tutuklandı

KARABÜK'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski polis memuru tutuklandı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve görevden uzaklaştırıldıktan sonra meslekten ihraç edilen F.Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.Ö., adliyeye sevk edildi. F.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - K

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