Karabük'te Eski Polis Fetö'den Tutuklandı
– KARABÜK'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski polis memuru tutuklandı.
– KARABÜK'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski polis memuru tutuklandı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve görevden uzaklaştırıldıktan sonra meslekten ihraç edilen F.Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.Ö., adliyeye sevk edildi. F.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - K