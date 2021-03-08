Karabük'te eşini darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
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Karabük'te eşini darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

08.03.2021 17:53 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:56
Karabük'te eşini darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

Karabük'te eşini darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'te eşini darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Alptigin Caddesi'nde eşi Ayhan D. tarafından tehdit ve hakarete uğrayarak darbedildiğini öne süren Derya D. polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, birbirinden şikayetçi olan çifti emniyete götürdü.

Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Derya D, daha sonra polis tarafından evine bırakıldı.

Gözaltına alınan Ayhan D'ye 1 ay süreyle önleyici tedbir, eşine koruyucu tedbir kararı uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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