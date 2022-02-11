Epilepsi hastası yabancı uyruklu kişi evinde ölü bulundu - Haberler
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Epilepsi hastası yabancı uyruklu kişi evinde ölü bulundu

AA, Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te epilepsi hastası yabancı uyruklu kişi evinde ölü bulundu.

KARABÜK (AA) - Karabük'te epilepsi hastası yabancı uyruklu kişi evinde ölü bulundu.

Yeşil Mahalle Esen Sokak'ta ikamet eden yabancı uyruklu Raied Hussein Mansoor Dayna'nın (40) evde hareketsiz yattığını gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık personeli, Dayna'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Epilepsi hastası olduğu öğrenilen kişinin cenazesi, incelemenin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Epilepsi hastası yabancı uyruklu kişi evinde ölü bulundu

Epilepsi hastası yabancı uyruklu kişi evinde ölü bulundu

Epilepsi hastası yabancı uyruklu kişi evinde ölü bulundu

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Epilepsi, Karabük, Güncel, Haberler

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