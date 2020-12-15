Karabük'te engellilerin 'kaldırım' tepkisi
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Karabük'te engellilerin 'kaldırım' tepkisi

15.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:44
Karabük'te engellilerin 'kaldırım' tepkisi

Karabük kent merkezinde kaldırımların standartlara uygun olmadığını ve bakımsız olduğunu söyleyen engelliler, duruma tepki gösterdi.

Karabük kent merkezinde kaldırımların standartlara uygun olmadığını ve bakımsız olduğunu söyleyen engelliler, duruma tepki gösterdi.

Engelli vatandaşlar, kent merkezindeki engelli rampalarının çoğunun standartlara uygun olmadığını belirtti. Rampaların bakımsız olduğunu kaydeden engelliler, durumun kendileri için tehlike oluşturduğunu anlattı.

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, kaldırımların engelliler için uygun hale getirilmesini istedi. - KARABÜK

Karabük'te engellilerin 'kaldırım' tepkisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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