Karabük'te engelli ve hamile kamu görevlilerine idari izin
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Karabük'te engelli ve hamile kamu görevlilerine idari izin

Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlilerine idari izin verildi.

23.01.2020 23:28 | Son Güncelleme: 23.01.2020 23:28
Karabük'te engelli ve hamile kamu görevlilerine idari izin

'te olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlilerine idari izin verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının etkisini gösterdiği anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, 24 Ocak Cuma günü, merkez ilçe, Safranbolu, Eflani, Eskipazar ve Ovacık ilçelerimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ve hamile kamu görevlileri, herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek amacıyla 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır."

Kaynak: AA
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