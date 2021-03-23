Karabük'te engelli kişinin evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
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Karabük'te engelli kişinin evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

23.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:36
Karabük'te engelli kişinin evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Karabük'ün Ovacık ilçesinde engelli bir kişinin evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde engelli bir kişinin evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Jandarma ekipleri, engelli bir kişinin evinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda kimliklerini belirlediği 4 şüpheliyi araçlarıyla kaçarken yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında, engelli kişiye ait olduğu belirlenen kamera ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kamera ve cep telefonları, sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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