Karabük'te engelli kişinin evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
Karabük'ün Ovacık ilçesinde engelli bir kişinin evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Karabük'ün Ovacık ilçesinde engelli bir kişinin evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Jandarma ekipleri, engelli bir kişinin evinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda kimliklerini belirlediği 4 şüpheliyi araçlarıyla kaçarken yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında, engelli kişiye ait olduğu belirlenen kamera ve 4 cep telefonu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kamera ve cep telefonları, sahibine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler