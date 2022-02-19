Karabük'te "Enerji Verimliliği ve Finansmanı" semineri düzenlenecek

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ile Enve Enerji iş birliğinde Karabük'ün Safranbolu ilçesinde uzmanlar "Enerji Verimliliği ve Finansmanı" seminerinde bir araya gelecek.

KTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 Şubat'ta ilçedeki bir otelde düzenlenecek seminerde alanında uzman kişiler konuşmacı olarak yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Biçer, sanayide verimliliğin artırılmasının mikro ölçekte firmalara, makro ölçekte de Türkiye ekonomisine fayda sağlayacağını belirtti.