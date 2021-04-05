Karabük'te 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi tanıtıldı
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Karabük'te 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Karabük'te 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi tanıtıldı

Karabük'te çocukların ve gençlerin uyuşturucu ve zararlı madde kullanımının önüne geçmek, mücadelede annelerin farkındalığının artırılması için başlatılan 'En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtıldı.

Karabük'te çocukların ve gençlerin uyuşturucu ve zararlı madde kullanımının önüne geçmek, mücadelede annelerin farkındalığının artırılması için başlatılan 'En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtıldı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından çocukların ve gençlerin uyuşturucu ve zararlı madde kullanımının önüne geçmek, mücadelede annelerin farkındalığının artırılması amacıyla hazırlanan 'En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi Karabük'te tanıtıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, projenin bütün illerde yürütülen bir proje olduğunu belirtti.

Gürel, ailelerin çocukları iyi takip edip, onların hem psikolojilerinde hem de hal ve hareketlerindeki farklılıkları görebilirse bağımlılık sürecine başlamadan müdahalesini yapıp koruyabileceklerini söyledi.

Uyuşturucu ticaretini yapan kişilerin terör örgütleri olduğunu belirten Gürel, "Hiçbir etik kuralı olmayan insanlar evlatlarımızı bizlerden alıp uzaklaştırabilmekte. Allah korusun hayatlarına mal olabilecek süreçlere sürükleyebilmektedir. Çocuklarımız iyi takip edelim, iyi bir arkadaşlık ve iletişim kuralım" dedi.

İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ise, polis teşkilatı olarak geleceğin teminatı olan gençleri uyuşturucu madde kullanımından ve bağımlılığından koruyabilmek için var güçleri ile çalıştıklarını aktararak, "Anne ve anne adayları ile gençleri bilgilendirerek uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığından uzak tutmayı benimsedik" diye konuştu.

Konuşmaların ardından projenin yanı sıra Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu'nun (UYUMA) tanıtımı da yapılarak vatandaşlar bilgilendirildi.

100. Yıl Mahallesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berke, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri, vatandaşlar ve emniyet mensupları katıldı. - KARABÜK

Karabük'te 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi tanıtıldı
Karabük'te 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi tanıtıldı
Karabük'te 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi tanıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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