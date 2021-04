Karabük'te "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtıldı

Karabük'te, İçişleri Bakanlığınca başlatılan "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin tanıtımı yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasının yer aldığı proje tanıtım videosu izletildi.

Ardından polis memuru Oğuzhan Öztürk tarafından uyuşturucu kullanımı, bağımlılık ve ailelerin dikkat etmesi gereken durumlarla ilgili sunum yapıldı.

Programda konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, projenin İçişleri Bakanı Soylu'nun önderliğinde bütün illerde yürütüldüğünü söyledi.

Kentlerde bağımlılıkla mücadele komisyonlarının olduğunu belirten Gürel, "Buralarda neler yapılabileceği sürekli konuşulup tartışılıyor. Burada asıl olan anne babaların işin içerisine dahil olması. Bağımlı çocukların annelerinin büyük çoğunluğunun çalışmadığı ifade edildi. Aslında çocuklarımızı iyi takip edebilir, onların hem psikolojilerinde hem de hal ve hareketlerindeki farklılıkları takip edebilirsek, bağımlılık sürecine başlamadan müdahale edip çocuklarımızı kurtarabiliriz." dedi.

Gürel, uyuşturucu ticareti yapan insanların büyük çoğunluğunun terör örgütleri ya da gayri meşru işlerle uğraşan kişiler olduğuna dikkati çekerek, "Hiçbir etik kuralı ve değeri olmayan insanlar evlatlarımızı bizlerden alıp uzaklaştırabilmekte. Özellikle annelerden ricamız, çocuklarımızı iyi takip edelim. Onlarla iyi arkadaşlıklar kuralım." ifadesini kullandı.

"Evlatlarımızı sevgisiz, ilgisiz ve yalnız bırakmamalıyız"

İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ da şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı korumak, onları uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığından uzak tutmak için hayatlarının her aşamasında çok fazla ihtiyaç duydukları sevgi ve ilgiyi onlardan esirgemeden, devletimizin ilgili kurumlarıyla etkili mücadeleyi birlikte verelim. Teşkilat olarak bizler mücadelemize devam ederken sizlerin ve toplumumuzun tüm kesimlerinin de bu mücadelede etkili sonuç veren UYUMA aplikasyonunu akıllı telefonlarınıza indirerek, bizimle her an irtibatta olmanızı ve bizlere kılavuzluk etmenizi özellikle rica ediyorum. İnanıyoruz ki hiçbir aile, hiçbir anne çocuğuna uyuşturucu bağımlılığını yakıştıramaz. Onun içindir ki evlatlarınızı sizler, teşkilat olarak da bizler asla sevgisiz, ilgisiz ve yalnız bırakmamalıyız. Bu mücadeleyi birlikte kazanacağımıza yürekten inanıyorum."

Etkinliğe, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük Cumhuriyet Başsavcı Vekili Özkan Bayır, İl Jandarma Komutanı Bahtiyar Yılmaz, kurum müdürleri ve davetli kadınlar katıldı.

